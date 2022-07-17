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اكثر من 260 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-17T10:52:37+0000
اكثر من 260 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت اجمالي مبيعات البنك المركزي العراقي مع اول افتتاح للمزاد بعد عطلة عيد الاضحى، يوم الاحد، اكثر من 260 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 262 مليوناً و30 ألفاً و207 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وبين مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 239 مليوناً و130 ألفاً و207 دولارات، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 22 مليوناً و900 ألف دولار.

وأشار إلى ان 33 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 126 شركة توسط.

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