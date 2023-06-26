اكثر من 227 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم الاثنين، 227 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 227 مليوناً و26 ألفاً و260 دولاراً غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بواقع 166 مليوناً و86 ألفاً و260 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 60 مليوناً و940 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 14 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 24 مصرفاً، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 151 شركة.