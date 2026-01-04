اكثر من 11 مليار دولار صادرات تركيا الى العراق خلال 11 شهراً

شفق نيوز - بغداد / انقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ان صادرات تركيا الى العراق خلال 11 شهرا من العام الماضي تجاوزت 11 مليار دولار.

وذكرت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، ان الصادرات التركية من شهر يناير/ كانون الأول الى نوفمبر / تشرين الثاني العام 2025 بلغت 11 مليارا و 45 مليون دولار.

واضافت ان العراق جاء خامس أكبر الدول المستوردة من تركيا بعد ألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وايطاليا، مشيرة الى أن نسبة الصادرات للدول الخمسة بلغت 29.8 بالمائة من مجمل الصادرات التركية.

وأشارت الهيئة في تقريرها أن، الأنشطة الاقتصادية المصدرة شملت، منتجات الصناعات التحويلية، والزراعة، والغابات، وصيد الأسماك، والتعدين، واستخراج المحاجر والتي تشكل 94% في إجمالي الصادرات.