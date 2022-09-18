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اكثر من مليون و300 الف برميل صادرات العراق النفطية للأردن في خمسة أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-18T11:29:52+0000
اكثر من مليون و300 الف برميل صادرات العراق النفطية للأردن في خمسة أشهر

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الاحد، أن الصادرات النفطية للأردن خلال خمسة أشهر من العام الحالي بلغت مليوناً و339 ألف برميل.

وقالت الشركة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "هذه الصادرات هي لأشهر كانون الثاني، ونيسان، وايار، وحزيران، وتموز".

وبينت ان "الايرادات المالية المتحصلة من هذه الصادرات بلغت 122 مليونا و588 الفا و128 دولارا"، مشيرة الى ان "معدل سعر البرميل الواحد المباع للأردن بلغ 91.552 دولارا".

وكان الأردن قد تلقى في أيلول/ سبتمبر 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط/ فبراير 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة أخرى في نيسان/ ابريل الماضي لتتوقف مرة أخرى في شهر آب/ أغسطس الماضي.

ويصدر العراق النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل تقريبي يصل الى 10 آلاف برميل يوميا.

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