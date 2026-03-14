اكثر من مليوني طنٍ استيرادات العراق من المشتقات النفطية خلال عام

أعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، حجم استيرادات العراق من المشتقات النفطية خلال عام 2025 والتي تجاوزت مليوني طن.

وقالت "سومو" في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن: "العراق استورد مليونين و 117 ألفا و 448 طنا من المشتقات النفطية خلال عام 2025".

وأضافت الشركة أن "استيراد المشتقات توزعت بين البنزين الذي بلغ مليون و 523 ألفا و195 طنا واستورد ايضا الغاز أويل ( زيت الغاز) بكمية 594 ألفا و286 طنا فيما لم يتم استيراد أي كمية من النفط الأبيض".

ويعد العراق ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك الا انه بنفس الوقت يستورد المشتقات النفطية من دول العالم لقلة عدد المصافي العراقية وقدمها، إذ ترجع احدث المصافي الكبيرة التي شيدها العراق هو مصفاة كربلاء بإنتاج 140 الف برميل يوميا، فيما تعود المصافي الكبيرة الاخرى الى ثمانينيات القرن الماضي وهي مصفاة بيجي بطاقة 300 ألف برميل يوميا والذي دمر معظمه خلال حرب داعش، كما ترجع المصافي القديمة الأخرى كمصفاة الدورة بطاقة 140 الف برميل التي تم تشيدها في ستينيات القرن الماضي.