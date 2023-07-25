اكثر من مليار دولار صادرات العراق للمنتجات النفطية خلال الربع الأول من 2023

شفق نيوز/ صدر العراق أكثر من مليار دولار لثلاث منتجات نفطية خلال الربع الأول من العام 2023 وفقا لشركة تسويق النفط "سومو".

وقالت "سومو" وفقا لجدول لها اطلعت عليه شفق نيوز ان "العراق صدر خلال الربع من العام 2023 ثلاثة مشتقات نفطية بمبلغ مليار و113 مليونا 220 الفا و43 دولارا بكمية بلغت مليونين و636 الفا و 736 طنا".

واضاف ان كمية المشتقات المصدرة من البنزين الطبيعي بلغ 3 آلاف و191 طنا بمبلغ مليون و769 الفا و 453 دولارا، فيما بلغت المشتقات المصدرة من مادة " النفثا" 317 الفا و825 طنا بمبلغ 148 مليونا و205 آلاف و 865 دولارا".

واضافت ان "كمية صادرات العراق من "زيت الوقود" بلغت مليونين و 315 الفا و720 طنا بمبلغ 927 مليونا و244 الفا و725 دولارا".

ويصدر العراق بعض المشتقات النفطية كالبنزين العادي ويستورد المحسن.

النفثا بل هي مزيج من عدة انواع وتنقسم أنواع النافثا إلى قسمين : النافثا الخفيفة والنافثا الثقيلة. وتستخدم في المقام الأول في إنتاج بنزين السيارات كما تستخدم في الصناعات الكيماوية مثل تحضير الإيثيلين والبروبيلين. وتستخدم تلك المنتجات في صناعة اللدائن مثل بولي إثيلين وبولي بروبلين.

اما زيت الوقود هو أحد الأجزاء الناتجة عن عملية التقطير المجزأ للنفط الخام. وبصفة عامة، هو أي منتج نفطي سائل ثقيل يحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو التحريكية.