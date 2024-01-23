اكتشاف بئر نفطية في منخفض بحر النجف

شفق نيوز/ أعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، يوم الثلاثاء، عن إكتشاف بئر نفطية في منطقة واحة الرهبان في منخفض بحر النجف.

وقال في بيان له، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاكتشاف جاء من خلال الرقعة الاستكشافية التي تم إجراء المسح فيها من قبل شركة الاستكشافات النفطية ومجموعة من الخبراء الأجانب، معتبرا ان ذلك يجعل النجف من المحافظات ذات المخزون النفطي العالي.

ونقل البيان، عن الوائلي خلال المداولة التي أجراها مع مستشاره لشؤون الوحدات الإدارية والطاقة، إن هناك دلائل ظهرت في تلك المنطقة منها أبخرة وغازات متطايرة وإرتفاع درجة حرارة التربة واحتراق البساتين والمناطق الخضراء أشارت إلى وجود بئر نفطي في تلك المنطقة

وأوعز الوائلي، بتشكيل لجنة برئاسة عبدالحسين الشبلي مستشار شؤون الوحدات الإدارية والطاقة للمتابعة والتواصل المستمر مع وزارة النفط وشركة الاستكشافات النفطية لغرض توفير الدعم اللوجستي لفريق الإستكشافات النفطية والفرق الوزارية المختصة والإسراع في إستكمال الإجراءات المطلوبة الخاصة بالحقل النفطي

وأوضح الوائلي، إنه سيكون هناك تواصل مباشر مع وزارة النفط للإسراع بعمليات التهيئة وصولاً إلى الإنتاج النفطي، مؤكداً إن هذا الاكتشاف سيكون ثورة تنموية وإقتصادية شاملة وينهض بالمستوى المعيشي والإقتصادي للمواطن النجفي