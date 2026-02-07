اقليم كوردستان يعزّز التبادل التجاري غير النفطي عبر حدوده مع إيران

شفق نيوز - بغداد / طهران

سجّلت المنافذ الحدودية في اقليم كوردستان العراق، نشاطًا ملحوظًا في التبادل التجاري غير النفطي مع إيران، حيث بلغت الصادرات القادمة من محافظة كوردستان الإيرانية عبر هذه المنافذ نحو مليون و270 ألف طن، و بقيمة إجمالية وصلت إلى 643 مليون دولار.

وأفادت بيانات جمركية بأن حجم السلع المستوردة عبر المنافذ الحدودية المرتبطة بإقليم كوردستان العراق بلغ نحو 217 ألف طن، وبقيمة تقدَّر بـ 650 مليون دولار، ما يعكس تنامي حركة التجارة البرية بين الجانبين.

ويمتلك اقليم كوردستان عدة منافذ حدودية رسمية مع إيران، وأبرزها منفذ حاج عمران يقع شمال شرق محافظة أربيل يقابله منفذ تمرجين (بيرانشهر) الإيراني، ومنفذ باشماخ في قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية المجاور لمحافظة كردستان في إيران.

ويُعد منفذ باشماخ الحدودي من أبرز المنافذ التي تربط العراق، عبر إقليم كوردستان بإيران، حيث يؤدي دورًا مهمًا في دعم التبادل التجاري وتدفّق السلع غير النفطية بين البلدين.