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اقليم كوردستان يتسلم اكثر من 300 مليار دينار من بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-14T08:07:29+0000
اقليم كوردستان يتسلم اكثر من 300 مليار دينار من بغداد

اقليم كوردستان يتسلم اكثر من 300 مليار دينار من بغداد



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