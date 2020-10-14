سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
تقارير وتحليلات
مقـالات
اقليم كوردستان يتسلم اكثر من 300 مليار دينار من بغداد
Category: اقتصـاد
Date: 2020-10-14T08:07:29+0000
اقليم كوردستان يتسلم اكثر من 300 مليار دينار من بغداد
related
المالية تعلن الشروع بصرف الرواتب وتطلق بشرى لأصحاب سيارات الأجرة
Date: 2020-03-22 15:48:25
الحكومة العراقية تطلق رواتب الموظفين لشهر آيار بدون استقطاع
Date: 2020-05-19 18:13:34
المصارف العراقية تنتظر اشعارا لإطلاق الرواتب خلال 24 ساعة
Date: 2020-06-28 14:21:01
مصرفان يعلنان توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران
Date: 2020-06-10 07:28:34
إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان
Date: 2020-09-13 07:59:40
الشروع بصرف رواتب شهر تموز في العراق
Date: 2020-07-26 10:25:57
وزير النفط: ملتزمون باتفاق خفض الانتاج واتفاقناً مع كوردستان يعزز ذلك
Date: 2019-09-08 14:56:08
إنخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان
Date: 2020-09-24 07:37:33
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.