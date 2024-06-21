اقتراح برلماني للسوداني بإعفاء الألواح الشمسية من الرسوم الجمركية

شفق نيوز/ اقترح عامر عبد الجبار اسماعيل عضو مجلس النواب وزير النقل العراقي الأسبق، اليوم الجمعة، على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منح إعفاء جمركي على الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة.

جاء ذلك في مدونة له على منصة "إكس - تويتر سابقاً".

وتُعد الألواح الشمسية ومستلزماتها باهظة الثمن في العراق حيث ليس بالإمكان شراؤها وتنصيبها بالنسبة للطبقات الفقيرة من المجتمع فضلا عن المتوسطة.

ومنذ عام 2021، لوحظ تصاعد في الإقبال على منظومات الطاقة الشمسية، عقب قرار لبرلمان الإقليم في 2021 يخفّض فواتير الكهرباء الوطنية لمستخدمي الطاقة الشمسية، وفق تقرير نشرته وكالة شفق نيوز في العام 2023.

ولتشجيع السكان على تركيب منظومات الطاقة الشمسية، كان البنك المركزي العراقي قد اعلن في 2022 عن تخصيص تريليون دينار (حوالى 750 مليون دولار) لتأمين قروض مدعومة للقطاع الخاص، تشمل المنازل والشركات الخاصة.

ويعيش سكان العراق الغنيّ بالنفط والذي يعاني من تأثيرات التغير المناخي، البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات، ويزيد الأمر سوءاً ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.

ويحتاج العراق الذي يعاني من تهالك في بنيته التحتية إثر عقود من النزاعات ومن فساد مزمن في الإدارات العامة، إلى أكثر من 32 ألف ميغاواط لتغطية حاجته، لكن محطات الطاقة الكهربائية في البلاد تنتج حوالى 24 ألف ميغاواط فقط.

وعلى الرغم من هذه الحاجة، تظلّ الطاقة المتجددة غير مستغلة بما يكفي. ويتمتع العراق بأكثر من ثلاثة آلاف ساعة مشمسة من أصل 8700 ساعة في السنة، في الوقت نفسه، فإنّ "أكثر من 98% من كهرباء العراق" يتمّ إنتاجها بواسطة "الوقود الأحفوري"، وفق تقرير للبنك الدولي.

وكانت تقارير اقتصادية،قد افادت مؤخرا، بأن العراق يحقق مراحل متقدمة في بناء "أكبر" محطة للطاقة الشمسية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.