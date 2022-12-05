اقبال دولي كبير على شراء الذهب والعراق يحافظ على مرتبته عالميا

شفق نيوز/ اعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاثنين، ان هناك اقبالاً كبيراً على شراء المعدن الاصفر من قبل البنوك المركزية الدولية، فيما اشار الى ان العراق حافظ على مرتبته الثلاثين عالميا من بين اكبر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب.

وقال المجلس في احدث جدول له لشهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "شراء الذهب من البنوك المركزية ارتفع بشكل كبير خلال شهر تشرين الاول الماضي، حيث أضافت البنوك المركزية 31 طناً صافياً من الذهب إلى الاحتياطيات الدولية العالمية".

واضاف ان "مشتريات الذهب اقتصرت على البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي كان أكبر مشتر خلال الشهر المذكور، حيث أضاف ما يزيد قليلاً عن تسعة أطنان إلى احتياطاته من الذهب، كما اشترى البنك المركزي التركي تسعة أطنان ايضا من الذهب في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، كذلك اضافت أوزبكستان تسعة أطنان، وكازاخستان ثلاثة أطنان، والهند وقطر طناً واحداً لكل منهما".

واشار الى ان "العراق حافظ على موقعه العالمي بعد ان صعد عشر مراتب في شهر تموز بعد شرائه 34 طنا من الذهب ليصل الى المرتبة 30 من اصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 130.4 طن وهي تمثل 8.4% من باقي احتياطاته الاخرى".

واوضح المجلس العالمي ان "مجموع احتياطيات الذهب للدول العربية الخمس الاولى وهي، السعودية، ولبنان، والجزائر، والعراق، ومصر، ارتفعت الى 1.039 الف طن نتيجة شراء كل من العراق ومصر كميات كبيرة من المعدن الاصفر".

وعالميا ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتربع على قامت باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 الف طن، تليها المانيا 3.355 الف طنا، ومن ثم جاءت ايطاليا 2.451 الف طن، فيما تذيلت جمهورية لاو الشعبية بالمرتبة 100 بواقع 900 كيلوغرام، تسبقها جمهورية كوبا بواقع طنا واحد".

وكان العراق قد اعلن في 27 حزيران/ يونيو الماضي عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من 34 طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً، يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.