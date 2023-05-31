العراق يفتتح مشروعاً ينتج أكثر من 2000 طن من الغاز السائل

شفق نيوز/ افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، يوم الأربعاء، المرحلة الاولى من مشروع معمل تسييل الغاز السائل الطبيعي في حقل الرميلة بطاقة ( 200 ) مليون قدم مكعب قياسي باليوم ، معلناً ان المرحلة الثانية سيتم افتتاحها نهاية العام الجاري لتصل الطاقة الاستثمارية للغاز المصاحب في الحقل الى( 400 ) مقمق باليوم.

وقال الوزير في كلمة القاها خلال الحفل، ان مشروع معملِ البصرةِ لتسييل الغاز الطبيعي من المشاريعِ المهمةِ ، وانجازُ المرحلةِ الاولى منه وتدشينهِ وتشغيلهِ اليوم ، يُعد خَطوةً مهمةً لتحقيقِ اهدافِ الحكومةِ والوزارةِ بتقليصِ عملياتِ حرق الغاز ، واستثمار هذه الطاقةُ المهدورةْ ، وتحويلها الى طاقةِ نظيفةِ ترفدُ محطاتِ توليدِ الطاقةِ الكهربائية من الغاز الجاف بمعدل (320 ) مليون قدم مكعب قياسي باليوم .

وأشار الى ان هذه الكميةُ تساعدُ في توليدِ (1900) ميغاواط من الطاقة الكهربائية ترفد الشبكةَ الوطنيةْ ، فضلاً عن إنتاجِ كميةِ (2150 طنا من الغازِ السائلِ غاز الطبخ) باليوم ، الى جانبِ أنتاجِ كمية ( 5900) برميل يومياً من المكثفاتِ التي تستخدمُ في انتاجِ الوَقودِ وبعض الموادِ الكيماوية والاغراض الاخرى .

ونوه عبدالغني إلى أن أهم مايميزُ هذا المشروع هو إعتمادهُ على التقنياتِ الحديثةِ في تنقيةِ واستخلاصِ ومعالجةِ الغاز المصاحبِ ، وأيقافِ إطلاقِ الغازاتِ الضارةِ الى الغلافِ الجويْ حفاظاً على البيئة والصحة العامةْ ، موضحا ان ذلك ياتي ضمنَ تَوجهاتِ وخططِ الوزارة وشَركة غازِ البصرة لايقافِ اطلاقِ كمية (10 ) ملايين طُن من غاز ثاني أوكسيدِ الكاربون سنوياً من هذا المشروع الى الفضاءِ الخارجي ، ومنع كمية تقارب (30 ) مليون طن سنوياُ من غاز ثاني أوكسيد الكاربون عن مجملِ نشاطِ شركةِ غاز البصرة بشكلٍ عام ، علماً بان هذه المشاريع ستوفرُ العديدَ من فرصِ العملِ لابناءِ العراق ،

واضاف الوزير، ان الحكومة والوزارة اكدتا حرصهما خلالَ فترةِ الاشهرِ القليلةِ الماضيةْ على الدفعِ بالعملية الانتاجيةِ بخَطَوات الى الامام من خلال تقديمِ الدعمِ الماليْ المطلوبْ وحلِ المشاكلَ العالقةِ لتنفيذِ المشاريع المتوقفة أيماناً منهما بضرورةِ منحِ الاولوية للقطاعاتِ التي تُسهِم في تحقيقِ أهدافنا في خططِ التنميةِ المستدامة.

يذكر ان شركة غاز البصرة باشرت ببناء المعمل في العام 2019 وبرغم التحديات لجائحة كورونا خلال 2020 و العام 2021 استمرت اعمال الانشاءات حتى اكمال المشروع هذا العام ، وشمل المشروع انشاء المعمل والوحدة الاولى والثانية ووحدات الخدمات وخطوط الانابيب التي تربط المعمل بالمنشآت الاخرى ومد خط لنقل الطاقة الكهربائة الى المعمل وتطوير المنشآت الحالية في موقع الرميلة الشمالية لتمكنها من دفع الغاز بالطاقات المطلوبة وتطوير منشآت التصدير في مجمع ام قصر، وتأهيل الطرق الواصلة للمعمل واعمال اخرى.

والـ (مقمق) مليون قدم مكعب قياسي .