افتتاح البورصة.. أسعار صرف الدولار تستقر ببغداد وتنخفض في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع افتتاح بورصتي البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150250 دينارا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي تم تسجيلها أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا لكل 100 دولار.

أمّا في اربيل؛ فقد سجل الدولار انخفاضا في محلات الصيرفة سعر البيع 150100 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.