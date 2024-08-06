افتتاح البورصة.. انخفاض أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 149900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً في محلات الصيرفة سعر البيع 149800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149700 دينار مقابل 100 دولار.