افتتاح البورصة.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس السبت 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 151000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر الدولار البيع 152750 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 151750 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي.