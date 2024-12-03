افتتاح البورصة.. استقرار صرف الدولار في أسواق بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149900 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي تم تسجيلها أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينارا لكل 100 دولار.

أمّا في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محلات الصيرفة سعر البيع 149850 دينارا مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار.