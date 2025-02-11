افتتاح البورصة.. ارتفاع طفيف بأسعار الدولار ببغداد واستقراره في واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الاثنين 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 150150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150050 دينارا مقابل 100 دولار.