اغلبها للهند والصين.. العراق يصدر أكثر من مليار و200 مليون برميل نفط في 2024

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، أن صادرات البلاد النفطية خلال عام 2024 بلغت أكثر من مليار و200 مليون برميل، مشيرة إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.

وبحسب إحصائية رسمية خاصة، رصدتها وكالة وكالة شفق نيوز، فإن "مجموع الصادرات النفطية للعام 2024 بلغ مليارا و234 مليونا و294 ألفاً و152 برميلا مقارنة بالعام الذي سبقه والبالغ ملياراً و232 مليوناً و170 ألفا و126 برميلا.

واضاف ان "معدل التصدير الشهري بلغ 102 مليونا و875 ألفا و846 برميلا بمعدل يومي بلغ 3 ملايين و313 ألفاًً و575 برميلا".

وأشارت سومو إلى أن "الصين والهند كانتا الاكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الامريكية".

ويصدر العراق ما يقارب من 70% من نفطه الخام إلى آسيا وخاصة الهند والصين عن طريق موانئ الخليج، فيما يصدر البقية وعن طريق جيهان التركي الى اوربا وامريكا.