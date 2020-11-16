اغلبها لزراعة الحنطة.. كركوك تخصص أكثر من مليون دونم للخطة الشتوية

شفق نيوز/ خصصت مديرية زراعة كركوك يوم الاثنين، مليون و100 ألف دونم للخطة الزراعية الشتوية، فيما أكدت تهيئة جميع مستلزمات نجاح الخطة.

وقال مدير الدائرة زهير علي حسين لوكالة شفق نيوز؛ إن دائرته خصصت مليون و100 ألف دونم للخطة الشتوية وبزيادة 7% عن خطة العام الماضي وشمول جميع مناطق المحافظة بالخطة الشتوية"، مبينا ان "مليون و65 ألف دونم خصصت لزراعة الحنطة و10000 دونم لمحصول الشعير فيما خصصت 26 ألف دونم للخضراوات".

واكد حسين تهيئة جميع مستلزمات الخطة من الاسمدة والبذور وتسهيل انسيابية توزيعها على المزارعين الى جانب انجاز مراحل متقدمة من أعمال الحراثة وتهيئة الأراضي لزراعة المحاصيل الشتوية.

وعن العوائق المالية جراء تأخر دفع مستحقات المزارعين اوضح مديرية زراعة كركوك؛ ان 25% من المزارعين فقط تسلموا مستحقات التسويق للموسم الماضي وبانتظار استكمال توزيع جميع المستحقات المالية لدعم الخطة الشتوية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمعيشية المرجوة.