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اغلبها حوالات خارجية.. مبيعات "المركزي العراقي" تنخفض لأقل من 100 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-22T10:12:48+0000
اغلبها حوالات خارجية.. مبيعات "المركزي العراقي" تنخفض لأقل من 100 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الثلاثاء، أقل من 100 مليون دولار مع مشاركة 31 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 96 مليونا و 552 الفا و502 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار بعد ان كانت المبيعات ليوم امس الاثنين 152 مليون دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 67 مليونا و702 ألف و502 دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 28 مليونا و850 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 18 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 182 شركة وساطة مالية.

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