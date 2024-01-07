اعلان "القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي

شفق نيوز/ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الأحد، حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات.

وتسري حالة القوة القاهرة اعتبارا من اليوم، في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط.

وقالت الشركة في بيان لها إن المفاوضات مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وتعني "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل مؤقت لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.