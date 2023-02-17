اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار وبيع تذاكر السفر بالدينار في منافذ الخطوط الجوية العراقية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي، يوم الجمعة، إعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار في منافذ الخطوط الجوية العراقية كافة.

وقال العوادي في بيان اليوم، إنه "تمّ العمل المباشر والجدّي على حلّ إشكالية سعر الصرف في تذاكر الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف أنه تم، ابتداءً من اليوم، اعتماد سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً، في منافذ الخطوط الجوية العراقية كافة.

من جهته أصدر مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، توجيها ببيع تذاكر السفر بالدينار العراقي بدلا من الدولار.

وقال بيان نقله المكتب الإعلامي لوزارة النقل، ان المدير العام للشركة، أصدر توجيها ملزما الى جميع مكاتب ومراكز قطع التذاكر الخاصة بالشركة، ينص على التعامل بالدينار العراقي بدل الدولار الأمريكي، وبالسعر الرسمي الذي حددته إدارة البنك المركزي العراقي.

ودعا حسين جميع المسافرين الى التبليغ عبر الخط الساخن لوزارة النقل (5606)، وكذلك من خلال المواقع والمنصات الرسمية الخاصة بالوزارة والشركة، عن أية مخالفة ترتكبها مكاتب الشركة والوكلاء في هذا الصدد، محذرا المخالفين من المساءلة القانونية.

وأكد المدير العام، ان قرار الشركة يأتي استنادا الى توجيهات معالي وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بالزام جميع تشكيلات الوزارة، من بينها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، بالتعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، وذلك "دعماً للعملة الوطنية".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، في شهر كانون الثاني الماضي، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.

ووجه البنك المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية).

يذكر أن البنك المركزي و بالتعاون مع الحكومة الاتحادية أصدر تعليمات صارمة للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.