اعتقال مسؤولين في مصرف الرافدين بتهمة سرقة 1.6 مليار دينار

شفق نيوز- الديوانية

نفذت قوة مشتركة من هيئة النزاهة الاتحادية، وقوة "سوات" في محافظة الديوانية، مساء الخميس، عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المسؤولين في مصرف الرافدين، على خلفية قضية تلاعب بالعملة واختلاس مبالغ مالية.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن التحقيقات كشفت عن تغيير فئات أوراق نقدية من فئة 50 ألف دينار إلى ألف دينار، في عملية تلاعب أدت إلى سرقة مبلغ يقدر بمليار و600 مليون دينار.

وأضاف المصدر، أن العملية جاءت بعد متابعة وتحقيقات مكثفة، حيث تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين واسترداد الأموال المسروقة.