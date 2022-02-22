اعتراف بوتين يطيح بالبورصات العالمية

شفق نيوز/ تراجعت الأسهم بشكل حاد عالميا، يوم الثلاثاء، بعد أن أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قواته بدخول إقليمين انفصاليين شرقي أوكرانيا، في إشارة إلى احتمال حدوث غزو مترقب منذ فترة طويلة.

انخفض مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 2.2 بالمئة، بينما هبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.2 بالمائة في التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء، في حين قفزت أسعار النفط، مع ارتفاع الخام الأميركي بنسبة 2.8 بالمائة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7 بالمائة بينما تراجعت عقود مؤشر داو جونز الصناعي 1.5 بالمائة.

كانت الأسواق الأميركية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم أمس الاثنين حيث ظل المستثمرون يترقبون تطورات الأزمة الأوكرانية ليخسر مؤشر داكس الألماني 2.1 بالمائة.

وفي باريس، انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2 بالمائة. كما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة.

وتراجع مؤشر "إم أو إي إكس" في روسيا بنحو 11 بالمئة، بينما انخفض الروبل بنسبة 3.2 بالمائة مقابل الدولار.