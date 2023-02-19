اعتبارا من يوم غد.. البنك المركزي يلزم جميع المصارف العمل بالمنصة الالكترونية للحصول على الدولار (وثيقة)

شفق نيوز/ ألزم البنك المركزي العراقي يوم الاحد، توجيها إلى المصارف المجازة وشركات الصرافة، وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الاجنبية، التقديم عبر المنصة الالكترونية للحصول على حصتهم المقررة من العملة الاجنبية "الدولار".

وبحسب وثيقة صادرة من المركزي العراقي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ جاء فيها "توجب اعتماد المنصة الإلكترونية للبيع النقدي للعملة الأجنبية (FITR) اعتباراً من يوم الأثنين الموافق ۲۰۲۳/۲/۲۰".

وأضافت الوثيقة أنه "سيتم حرمان المصرف أو الشركة التي لا تستخدم المنصة المذكورة من الحصول على حصتها الأسبوعية من النقد (الدولار)".