اعتباراً من عام 2035.. الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات "البنزين"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأحد، بتصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من العام 2035.

وذكرت وسائل الاعلام ان المشرعين الأوروبيين صوتوا على القرار يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يمثل حدثاً هاماً لتحقيق الأهداف الخضراء الطموحة للمنطقة.

وصوّت 339 عضواً في البرلمان الأوروبي لصالح الخطط التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، وكان هناك 249 صوتاً ضد الاقتراح، بينما امتنع 24 نائباً عن التصويت.

ويأخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أقرب إلى هدفه المتمثل في خفض الانبعاثات من سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة 100% في عام 2035، مقارنة بعام 2021، وبحلول عام 2030 يكون الهدف هو خفض الانبعاثات بنسبة 50% للشاحنات الصغيرة و 55% من أجل سيارات.

وقالت المفوضية في وقت سابق إن سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة مسؤولة عن ما يقرب من 12% و 2.5% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.

وفي غضون ذلك، تريد المملكة المتحدة وقف بيع السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2030.

من جانبها، قالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات إنها "قلقة من أن أعضاء البرلمان الأوروبي صوتوا لتحديد هدف ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% لعام 2035".

وقال رئيس الرابطة والمدير التنفيذي لشركة BMW، أوليفر زيبس، إن "صناعة السيارات في خضم دفعة واسعة للسيارات الكهربائية، مع وصول الموديلات الجديدة، لكن نظراً للتقلب وعدم اليقين اللذين نمر بهما عالمياً يوماً بعد يوم، فإن أي تخطيط طويل الأجل يتجاوز هذا العقد هو سابق لأوانه في هذه المرحلة المبكرة، لذلك هناك حاجة إلى مراجعة شفافة في منتصف الطريق من أجل تحديد أهداف ما بعد عام 2030".