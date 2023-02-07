اعتباراً من الغد.. المركزي العراقي يباشر ببيع الدولار بسعر 1320 ديناراً

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أنه سيباشر ببيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

وذكر بيان للبنك ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "سيباشر بيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 2023/2/8 وسيواصل إجراءاته وخطواته حتى استقرار سعر صرف الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي".

وأعلن البنك "استعداده لتلبية جميع الطلبات المشروعة للأفراد والشركات والمشاريع والمكاتب لتحقيق هدف البنك في استقرار المستوى العام للأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين، ولا سيّما أنّ سعر الصرف الجديد الممنوح للتجار وغيرهم يتيح أسعاراً أقل للمواطنين".

واوضح ان "أسعار الصرف ستكون على النحو الآتي:

1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية.

1310 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.

1320 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

يأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز في بعض الأيام سعر 1800 دينار لكل دولار.

ومنذ الشهر الأول لتولي الحكومة الجديدة إدارة البلاد، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ارتفاعاً تصاعدياً ليتجاوز 1500 دينار للدولار الواحد قبل انتهاء العام الماضي.

ومنذ مطلع العام الحالي شهد سعر صرف الدولار قفزات مفاجئة حيث تخطى عتبة 1600 دينار للدولار وبقي يتراوح خلال شهر تشرين الثاني/ يناير الماضي في ساحة الـ1600، لكن خلال شهر شباط/ فبراير الجاري تخطى الدولار حاجز 1700 دينار وقارب في بعض الأيام الـ1800 دينار للدولار الواحد.

هذه الطفرات والتقلبات دفعت الحكومة والبنك المركزي العراقي لاتخاذ عدة إجراءات في محاولة للسيطرة على سعر الصرف إلا أنها لم تحقق شيئاً حتى الآن، فيما يذهب البعض إلى أن سعر صرف الدولار قد يستمر بهذا الارتفاع.