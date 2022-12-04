اعتباراً من الغد.. البنك المركزي العراقي يتحرك لخفض سعر الدولار (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، زيادة المبيعات الاسبوعية من الدولار الامريكي في مزاد بيع العملة، في محاولة لإعادة سعر الصرف إلى سابق عهده.

ووفقاً لوثيقة صادرة من البنك اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، موجهة الى شركات التوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية، جاء فيها "انطلاقا من أهداف هذا البنك في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار واسعار الصرف ولتلبية الطلب المرتفع على العملة الاجنبية في الاسواق المحلية تقرر زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات النقدية من الدولار اعتبارا من يوم غد الاثنين".

واكد البنك استعداده لتلبية احتياجات المواطنين كافة من العملات الاجنبية وفق الأغراض المسموح بتمويلها قانونياً، فضلا عن تمويل بطاقات الدفع الإلكترونية التي تستخدم في عمليات الدفع خارج العراق بسعر صرف 1470 دينار عراقي للدولار الواحد وذلك مع الالتزام بما ورد في ضوابط بيع العملة الاجنبية لسنة 2021 فضلا عن قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015.

وبحسب الوثيقة حدد البنك حصل الشركات بحسب تصنيفها، حيث تحصل الشركات فئة A على مليوناً و800 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة B على 750 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة 80 ألف دولار أسبوعياً، والمصارف 200 ألف دولار أسبوعياً.