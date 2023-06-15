اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين تصل 25 مليون

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الخميس، اطلاق دفعة جديدة و المخصصة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار .

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

ودعا المصرف، المستفيدين من تلك السلفة الى مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة.

واضاف البيان ان المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين.