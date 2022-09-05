اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ 5 و10 ملايين دينار ، وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات، موضحا أن التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

واضاف ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.