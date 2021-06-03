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اطلاق وجبة جديدة من سلف المنتسبين الامنيين والموظفين والمتقاعدين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-03T13:04:57+0000
اطلاق وجبة جديدة من سلف المنتسبين الامنيين والموظفين والمتقاعدين

شفق نيوز/ أطلق مصرفا الرشيد والرافدين الحكوميين، يوم الخميس، وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.

وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المصرف اطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ.

وأضاف أن العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف.

بدوره أعلن مصرف الرافدين عن صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

جاء ذلك في بيان اصدره المكتب الاعلامي للرافدين، ورد الى وكالة شفق نيوز، وأعلن خلاله استمراره منح السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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