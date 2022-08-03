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اطلاق وجبة سلف جديدة للموظفين والمنتسبين وتحديد فائدة قروض المشاريع الصغيرة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-03T08:03:51+0000
اطلاق وجبة سلف جديدة للموظفين والمنتسبين وتحديد فائدة قروض المشاريع الصغيرة

شفق نيوز/ اعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، يوم الاربعاء، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة عشرة ملايين دينار وخمسة ملايين لموظفي العقود.

ودعا المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، كافة المستفيدين  ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف أو منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها

واكد المكتب الاعلامي ان التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل)  ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون، موضحا أن على المستلف ممن تقدم بطلب سلفة  الدخول  على التطبيق وقبول الطلب حال ورورد رسالة تعلمهم بالموافقة.

من جانبه حدد مصرف الرافدين الحكومي،  فائدة قروض 25 مليون دينار لاصحاب المحال التجارية الصغيرة والورش والمهن الاخرى.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان فائدة قروض المشاريع الصغيرة تصل الى 6 بالمئة، مشيرا الى ان مدة تسديد القرض 6 سنوات وان التقديم على قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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