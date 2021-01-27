اطلاق منح مالية عاجلة لعوائل ضحايا تفجير ساحة الطيران

شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين الحكومي، يوم الاربعاء، صرف خمسة ملايين دينار عراقي منحة لعوائل "شهداء" التفجير الانتحاري الذي ضرب ساحة الطيران وسط بغداد الاسبوع الماضي، فضلاً عن 10 ملايين دينار كـ"سلفة" لجرحى التفجير.

وقال المصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المصرف حصل على موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية على مقترح مدير مصرف الرافدين بصرف منحة مالية عاجلة بقيمة 5 ملايين دينار لعوائل شهداء ساحة الطيران وسلفة مالية قدرها 10 ملايين للجرحى من دون فوائد.

واشار الى ان مدة تسديد السلفة يكون في 10 سنوات، موضحاً أنه سيقوم بجولة ميدانية لتوزيع المنحة على مستحقيها لعوائل شهداء الطيران.

وفجر انتحاريان نفسيهما في سوق للملابس المستعملة (البالة) في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، الخميس الماضي، ما أسفر عن مقتل 32 شخصاً واصابة 110 آخرين بحسب وزير الصحة العراقي.