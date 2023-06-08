اطلاق قروض للبناء وشراء المنازل تصل إلى 150 مليون دينار.. وثيقة

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الخميس، عن إطلاق القروض العقارية للبناء والترميم وشراء الدور السكنية للمواطنين والموظفين والمتقاعدين بمبلغ يصل إلى 150 مليون دينار و"بفائدة تتناقص مع التسديد"..

واطلعت وكالة شفق نيوز، على وثيقة صادرة عن إدارة المصرف، جاء فيها، انه "بإمكان الموظفين والمواطنين التقديم على قروض البناء وشراء الوحدات السكنية بمبالغ مالية تصل لغاية 150 مليون دينار، وعلى من يرغب في الحصول على القرض أن يملأ الاستمارة الكترونيا وفقا للشروط.

ووفقا للوثيقة فإن الحد الاعلى للقرض هو 150 مليون دينار، ومن يرغب من الموظفين والمواطنين شراء ارض سكنية بمنح قرضا ما بين 50 لغاية 75 مليون دينار.

وأشارت الوثيقة إلى منح قروض تتراوح ما بين 15 الى 50 مليون دينار للراغبين في البناء او الترميم او التاهيل، ومنح قروض للراغبين في شراء وحدات سكنية بقيمة 50 مليون دينار وتصل لغاية 150 مليون دينار كحد اعلى.

وأوضحت الوثيقة أن نسبة الفائدة على القرض ستكون 6% بالقسط المتناقص وتكون مدة تسديد القرض 15 عاما على ان يكون طالب القرض عراقي الجنسية وان لا يقل عمره عن 18 عاما.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وحدد المصرف الفروع المشمولة بالتقديم على القروض وهي: المصافي - الرافعي - كرادة مريم - شارع المحيط - الخضراء - السكك - الامانة العامة لمجلس الوزراء - الفرع الرئيسي - الأندلس - التآخي - الشيخ عمر - الاعظمية - القدس.