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اطلاق قروض جديدة في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-23T05:53:41+0000
اطلاق قروض جديدة في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ أعلن المصرف الزراعي التعاوني يوم الأحد اطلاق ترويج وصرف قروض السكن والقروض الشخصية الميسرة في اطار مبادرة البنك المركزي.

وقال مصدر للمكتب الاعلامي في المصرف في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه ، بالنظر الى الاستفسارات الواردة من فروع ومكاتب المصرف بخصوص قروض مبادرة البنك المركزي العراقي ، نود اعلام الجمهور بامكانية ترويج وصرف قروض المبادرة المذكورة وحسب الضوابط والتعليمات .

يُذكَر أنّ البنك المركزي أطلق مبادرات إقراضية متعددة، منها مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة المشاريع الكبيرة البالغة خمسة تريليونات دينار لتمويل المصارف المختصة، فضلاً عن ثلاثة تريليونات دينار لدعم القطاع العقاري، وأخيرًا مبادرة تمويل الطاقة النظيفة بمبلغ تريليون دينار ليصبح إجمالي المبالغ المخصصة للمبادرات التنموية أكثر من خمسة عشر تريليون دينار عراقي.

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