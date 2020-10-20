اطلاق قروض ب60 مليون دينار لشراء سيارات بالتقسيط

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-20T06:30:13+0000

شفق نيوز/ أطلق مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، قروضاً تصل الى ٦٠ مليون دينار للموظفين والمواطنين والمتقاعدين لشراء السيارات بالتقسيط. وقال المصرف في بيان إن فوائد قروض السيارات المقدمة من قبل المصرف حددت ب ٤ بالمئة.

واشار الى ان المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة باحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك

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