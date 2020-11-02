سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اطلاق رواتب لأكثر من مليون عراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-02T18:46:54+0000
اطلاق رواتب لأكثر من مليون عراقي

شفق نيوز/ أطلقت هيئة الحماية الاجتماعية، التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الاثنين، رواتب المستفيدين من الرعاية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان هيئة الحماية الاجتماعية أطلقت راتب الرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠، لأكثر من  مليون و(٣٠٠) الف اسرة مستفيدة من بغداد والمحافظات عدا اقليم كوردستان وبمبلغ يصل الى اكثر من (214 ) مليار دينار.

وبين مدير عام الحماية الاجتماعية حسين علي أن "عدد الاسر التي يعيلها رجال بلغ (963676) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (161) مليار دينار فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء (430260) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (52) مليار دينار، داعيا الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الراتب".

ودعت هيئة الحماية الاجتماعية الاسر المستفيدة كافة إلى الالتزام بالشروط الصحية لخلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا عند استلامها الرواتب حفاظا على الصحة العامة.

يذكر أن راتب الرعاية الاجتماعية اصبح يدفع كل شهر بدلاً من شهرين بعد الاتفاق مع مصرف الرافدين.


related

مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

Date: 2020-03-10 13:00:15
مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

مصرفان يعلنان توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

Date: 2020-06-10 07:28:34
مصرفان يعلنان توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

الشروع بصرف رواتب شهر تموز في العراق

Date: 2020-07-26 10:25:57
الشروع بصرف رواتب شهر تموز في العراق

المالية تعلن الشروع بصرف الرواتب وتطلق بشرى لأصحاب سيارات الأجرة

Date: 2020-03-22 15:48:25
المالية تعلن الشروع بصرف الرواتب وتطلق بشرى لأصحاب سيارات الأجرة

بعد كتاب المالية.. المتحدث باسم الكاظمي يصدر توضيحاً بشأن الرواتب

Date: 2020-10-28 12:42:37
بعد كتاب المالية.. المتحدث باسم الكاظمي يصدر توضيحاً بشأن الرواتب

المالية الاتحادية تزف بشرى مباشرتها بصرف الرواتب

Date: 2020-10-07 15:06:27
المالية الاتحادية تزف بشرى مباشرتها بصرف الرواتب

اقليم كوردستان يتسلم اكثر من 300 مليار دينار من بغداد

Date: 2020-10-14 08:07:29
اقليم كوردستان يتسلم اكثر من 300 مليار دينار من بغداد

التقاعد تعلن اعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين

Date: 2020-06-11 19:32:46
التقاعد تعلن اعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين