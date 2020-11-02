اطلاق رواتب لأكثر من مليون عراقي

شفق نيوز/ أطلقت هيئة الحماية الاجتماعية، التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الاثنين، رواتب المستفيدين من الرعاية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان هيئة الحماية الاجتماعية أطلقت راتب الرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠، لأكثر من مليون و(٣٠٠) الف اسرة مستفيدة من بغداد والمحافظات عدا اقليم كوردستان وبمبلغ يصل الى اكثر من (214 ) مليار دينار.

وبين مدير عام الحماية الاجتماعية حسين علي أن "عدد الاسر التي يعيلها رجال بلغ (963676) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (161) مليار دينار فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء (430260) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (52) مليار دينار، داعيا الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الراتب".

ودعت هيئة الحماية الاجتماعية الاسر المستفيدة كافة إلى الالتزام بالشروط الصحية لخلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا عند استلامها الرواتب حفاظا على الصحة العامة.

يذكر أن راتب الرعاية الاجتماعية اصبح يدفع كل شهر بدلاً من شهرين بعد الاتفاق مع مصرف الرافدين.



