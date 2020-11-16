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اطلاق رواتب دوائر أربع وزارات عراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-16T06:04:11+0000
اطلاق رواتب دوائر أربع وزارات عراقية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الاثنين، عن توزيع رواتب دوائر وزارات "النقل والصناعة والنفط والاتصالات" عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم توزيع رواتب موظفي بعض دوائر وزارات النقل والصناعة والنفط والاتصالات من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد.

واشار البيان الى ان المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن اَي مكان يتواجدون فيه.

وفي وقت سابق اعلنت وزارة المالية العراقية، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي ابتداء من مس الأحد بعد تأخرها لأكثر من أسبوعين.

وجاء إطلاق الرواتب بعد تصويت مجلس النواب فجر الخميس الماضي، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

ويأتي تشريع قانون العجز المالي لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر الموازنة المالية لعام 2020 بسبب أزمة الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة وتلتها أزمة جائحة كورونا التي قلصت إيرادات الدولة إلى النصف تقريباً.

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