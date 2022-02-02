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اطلاق رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري)

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-02T13:07:09+0000
اطلاق رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري)

شفق نيوز/ أعلن  مصرف الرشيد الحكومي، يوم الاربعاء، عن رفع رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) لشهر شباط الجاري.

ودعا المصرف عبر بيان له، ورد إلى وكالة شفق نيوز،  كافة المستفيدين لمراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني حال استلام الرسائل النصية.

كما اعلن مصرف الرافدين الحكومي، أيضاً عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط عن طريق ادوات الدفع الالكتروني .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، انه تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري، مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

 

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