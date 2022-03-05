اطلاق رواتب العمال المتقاعدين لشهر اذار مع المكافأة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة العمل الاتحادي في النجف التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم السبت عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لشهر اذار لسنه ٢٠٢٢ .

وقال مدير الدائرة الأستاذ قيس الشبلاوي في بيان اليوم إن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2022/3/3 مع المكافأة حسب القانون الحالي لحين اقرار القانون الجديد".

وأضاف أن "لجان التفتيش لدى دائرتنا مستمرة بالزيارات الميدانية للمشاريع والشركات الإستثمارية في القطاع الخاص ، لغرض الاطلاع على واقع حال العمال العاملين فيها المشمولين بأحكام القانون المذكور .