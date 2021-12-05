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اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الاول

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-05T14:20:43+0000
اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الاول

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل عادل الركابي، اليوم الاحد، إطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الأول الجاري لنحو مليون ونصف المليون أسرة مستفيد.

وقال الركابي، في بيان صدر ، اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم إطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الأول الجاري لأكثر من مليون و400 ألف اسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات باستثناء اقليم كوردستان بمبلغ اجمالي يصل الى أكثر من 300  مليار دينار.

ودعا الركابي، الاسر المستفيدة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام المبالغ، مؤكداً اهمية اخذ الاحتياطات الخاصة بوباء كورونا عند الاستلام.

من جانبها ذكرت النائب الاول لرئيس هيئة الحماية الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم، وفق البيان، أن مبالغ الاعانة الاجتماعية توزعت بين 425492 أسرة تعيلها امرأة بمبلغ يصل الى أكثر من 63  مليار دينار، و979884 أسرة يعيلها رجل بمبلغ يصل الى أكثر من 237 مليار دينار.

وأضافت عبد الرحيم، أنه بذلك تكون هيئة الحماية الاجتماعية قد اوفت بدفع 12  دفعة من مبالغ الاعانة الاجتماعية لعام 2021 رغم العجز المالي في تخصيصات الهيئة.

بدوره، أفاد مصدر في مصرف الرافدين، لوكالة شفق نيوز، بأن المصرف بدأ مساء اليوم، بصرف رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الأول بشكل تدريجي، على ان يكون الصرف الفعلي للرواتب خلال الساعات المقبلة.

 

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