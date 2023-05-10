اطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي تصل الى 25 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الأربعاء، عن اطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي "الكترونياً".

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صدر مساء اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدا من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار، مشيرا الى ان رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً .

ولفت البيان الى ان المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات.