اطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي تصل الى 25 مليون

شفق نيوز/ اعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم السبت، عن اطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي إلكترونيا.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدأ من 5 ملايين دينار ولغاية 25 مليون، مشيرا إلى أن رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد أن باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً.

ولفت البيان الى ان المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات.

وأمس، اعلن مصرف الرافدين اطلاق دفعة جديدة مخصصة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الالكتروني تصل الى 25 مليون دينار.