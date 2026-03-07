اضطراب الوقود العراقي يهدد كهرباء لبنان

شفق نيوز- بيروت

حذر تقرير اقتصادي، يوم السبت، من أن أي اضطراب في إمدادات الوقود القادمة من العراق قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في لبنان، في ظل اعتماد بيروت جزئياً على هذه الإمدادات لتشغيل عدد من محطات الكهرباء.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن توقف أو تأخير الشحنات العراقية قد يدفع لبنان إلى شراء الوقود من الأسواق الفورية العالمية، وهو خيار أكثر تكلفة وأقل استقراراً من حيث الأسعار والإمدادات، خاصة في ظل التقلبات الحالية في أسواق الطاقة العالمية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أي اضطراب في تدفقات الطاقة في المنطقة أو في حركة الشحن البحري قد ينعكس على إمدادات الوقود المتجهة إلى لبنان، ما يزيد الضغوط على قطاع الكهرباء الذي يعاني أصلاً من نقص حاد في الوقود.

ويأتي ذلك، في إطار اتفاق تعاون للطاقة أُبرم عام 2021 بين العراق ولبنان، يقضي بتزويد لبنان بكميات من زيت الوقود الثقيل، يتم استبدالها لاحقاً بأنواع وقود مناسبة لتشغيل معامل الكهرباء اللبنانية.

ويمثل هذا الاتفاق أحد أبرز مصادر الوقود لمحطات الكهرباء في لبنان، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة طاقة حادة ونقص مزمن في إمدادات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.