اضطراب الشحن العالمي يوقف صادرات الأرز إلى العراق

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "بلاتس" التابعة لمجموعة S&P Global الأميركية، يوم السبت، بأن ارتفاع أسعار الشحن ونقص الحاويات في الأسواق العالمية أدّيا إلى اضطراب واسع في تجارة الأرز، شمل عدة مسارات تصدير رئيسية في آسيا.

ونقلت الوكالة عن أحد البائعين في بانكوك، عاصمة تايلند، أن الشحنات المتجهة إلى العراق توقفت بالكامل في الوقت الراهن، نتيجة الاضطرابات في منطقة الخليج العربي وارتفاع تكاليف النقل البحري، ما جعل هذا المسار غير مجدٍ اقتصادياً للمصدرين.

وأوضح أن هذه التطورات تأتي ضمن موجة ارتفاع حادة في رسوم الشحن الإضافية المرتبطة بالوقود، إلى جانب نقص متزايد في توفر الحاويات، الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى إعادة النظر في عقود التصدير.

وتشهد أسواق الشحن العالمية حالياً تقلبات حادة، إذ ارتفعت تكاليف النقل إلى عدد من الوجهات في غرب إفريقيا وآسيا، وسط توقعات باستمرار الضغوط اللوجستية خلال الفترة المقبلة.