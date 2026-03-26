اضطرابات مضيق هرمز تضغط على سلاسل إمداد السكر وتهدد صادرات العراق

حذر متعاملون في أسواق السلع العالمية، يوم الخميس، من أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ضغط متزايد على سلاسل إمداد السكر الخام والمكرر، وسط ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتراجع مرونة الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية في الخليج.

وذكر تقرير لشركة "S&p" الأميركية أن المنطقة تمر عبرها نحو 10% من تجارة السكر الخام العالمية و5% من السكر المكرر، ما يجعلها "شرياناً أساسياً" لتدفقات السلع الغذائية، في وقت بدأت فيه المصافي تواجه تحديات تشغيلية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

وأشار إلى أن مصافي التكرير في الخليج، ومن ضمنها في العراق ودبي والبحرين وإيران، تلعب دوراً في إعادة توزيع السكر الأبيض إلى الأسواق الإقليمية، إلا أن الضغوط الحالية قد تؤدي إلى تقييد الإمدادات وارتفاع كلفة الإنتاج والتوزيع.

وبين أن أي اضطراب في مسارات هرمز ينعكس مباشرة على تكاليف الاستيراد والإمدادات الغذائية في العراق، خاصة أن البلاد تعتمد على الاستيراد لتغطية جزء من الطلب المحلي على السكر والمواد الغذائية الأساسية، ما قد يرفع أسعار السلع في السوق المحلية إذا استمرت التوترات.

وأضاف متعاملون إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ورسوم الشحن الناتجة عن "مخاطر الحرب" يزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد، في وقت تحاول فيه المصافي الإقليمية تمرير التكاليف إلى الأسواق النهائية أو خفض مستويات التشغيل.