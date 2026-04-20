اضطرابات الشرق الأوسط تدفع الشركات النفطية الكبرى نحو أفريقيا وأميركا الجنوبية

أدت الاضطرابات المتتالية في الشرق الأوسط وآخرها الحرب على إيران إلى توجه الشركات النفطية الكبرى نحو أفريقيا وأميركا الجنوبية بحثاً عن فرص استثمارية آمنة، بعيداً عن التهديدات التي تشكل عائقاً كبيراً أمام جنى الأرباح.

وبحسب شبكة "CNBC عربية" الاقتصادية فإن شركات "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأميركيتين، و"BP" البريطانية، "توتال إنرجي" الفرنسية، بدأت بضخ مليارات الدولارات في مشاريع استكشاف جديدة بعيداً عن الشرق الأوسط، سعياً لتقليل المخاطر المرتبطة بالحرب في المنطقة والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

وكشفت "إكسون موبيل" عن خطة محتملة لضخ 24 مليار دولار في حقول النفط البحرية العميقة في نيجيريا، فيما وسعت "شيفرون" وجودها في فنزويلا عبر صفقات تبادل أصول.

أما "BP" فقد اشترت حصصاً في حقول بحرية قبالة ناميبيا، ووقعت "توتال إنرجي" اتفاقاً للاستكشاف مع تركيا.

وقدرت شركة الاستشارات "Wood Mackenzie" أن هذه المشاريع قد تخلق قيمة تصل إلى 120 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأدت هجمات إيران على البنية التحتية للطاقة وإغلاق مضيق هرمز إلى خسائر بمليارات الدولارات لشركات غربية، حيث أعلنت "إكسون موبيل" أن إنتاجها العالمي تراجع 6% في الربع الأول، مع خسائر سنوية متوقعة تصل إلى خمسة مليارات دولار نتيجة أضرار في منشآت الغاز بقطر.

وتوجهت الشركات إلى إفريقيا وأميركا الجنوبية والبحر المتوسط الشرقي لتعويض المخاطر، إذ تحتاج الصناعة إلى إضافة 300 مليار برميل جديدة للاحتياطيات حتى عام 2050 لتلبية الطلب العالمي.

كما تستعد "شيفرون" لاستكشاف في مصر واليونان وليبيا، كما عززت وجودها في خليج المكسيك.

وفي فنزويلا، حصلت على حصص إضافية في مشاريع النفط الثقيل.

ويرى محللون أن استمرار الأسعار المرتفعة سيبقي الاستكشاف خياراً جذاباً، مع بقاء كل برميل من الخليج محملاً بعلاوة مخاطر.