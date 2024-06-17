اضطرابات السوق المصرية تدفع شركاتها نحو العراق

شفق نيوز/ تسببت اضطرابات سوق المقاولات في مصر مؤخراً بتوجه الشركات المحلية لتوسيع أعمالها خارج البلاد في العراق وليبيا، بحسب مطورين عقاريين مصرين.

وذكر موقع ""الشرق بلومبرغ" ت وسائل إعلام مصرية أن الهدف من هذا التوجه هو اقتناص المشاريع بالدول التي ترصد استثمارات مليارية للإعمار والتنمية، مثل العراق وليبيا وذلك وسط تباطؤ الاستثمارات الحكومية المصرية في مجالي البنية التحتية والمقاولات، ضمن خطة لإفساح المجال للقطاع الخاص.

خفضت الحكومة المصرية إنفاقها الاستثماري بميزانية العام المالي الحالي 2023-2024 بنحو 15%، لكنها استثنت المشاريع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50%.

وتم حظر إبرام أية تعاقدات على المشاريع سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.