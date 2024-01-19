اضطرابات البحر الأحمر تشعل أسعار القهوة

شفق نيوز/ تسببت الاضطرابات التي تضرب الشحن في البحر الأحمر، بأضرار في سوق حبوب بن "روبوستا"، وهي المجموعة المتنوعة المستخدمة في صناعة القهوة سريعة التحضير، وقلبت التدفقات المعتادة لهذه التجارة رأساً على عقب.

ويتجنب مشترو بن "روبوستا" الشراء من فيتنام، أكبر منتج لها، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأوقات السفر الأطول من المعتاد، ويسعون بدلاً من ذلك إلى تأمين المزيد من الإمدادات من البرازيل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة.

وأدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تعطيل ممر رئيسي لصادرات البن من فيتنام، مما أجبر العديد من ناقلات السلع على اتخاذ مسارات أطول.

ونتيجة لذلك، ارتفعت العقود الآجلة لـ"روبوستا" المتميزة لتسليم شهر كانون الثاني/ يناير عن العقد التالي بأكثر من 30% خلال الشهر الجاري. يأتي ذلك بعد أن أدى النقص العالمي في الحبوب بالفعل إلى رفع الأسعار بنسبة 60% تقريباً في عام 2023، نتيجة الطقس الجاف الذي ضرب الدولة الآسيوية.

وفي هذا الصدد، قال جون جودوين، كبير محللي السلع الأساسية في شركة "أروستريم" (.ArrowStream Inc): "أرى أن أزمة البحر الأحمر مع الجفاف في جنوب شرق آسيا تؤدي إلى انتقال بعض حصص سوق روبوستا العالمية إلى البرازيل بشكل دائم".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها تجارة "روبوستا" عبر منطقة البحر الأحمر. قبل عامين، تسببت السفينة التي عرقلت المرور في قناة السويس في قلب الأسواق رأساً على عقب.

وفي فيتنام، تراجعت شحنات شركة التصدير "فوك سينه" (.Phuc Sinh Corp) منذ اندلاع هجمات البحر الأحمر مع ارتفاع أسعار شحن البضائع المتجهة من آسيا إلى أوروبا. ارتفعت الأسعار بمقدار سبعة أضعاف تقريباً لتصل إلى 4000 دولار لكل حاوية، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة فان مينه ثونغ.

ومع ذلك، ففي حين أن صادرات البرازيل آخذة في الارتفاع، إلا أن البلاد غير قادرة على سد الفجوة التي خلفتها فيتنام، والتي تنتج أكثر من ثلث إمدادات "روبوستا" عالمياً.