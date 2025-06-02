اشتعل أثناء الصيانة.. تفاصيل انفجار أنبوب الغاز في كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر في شركة غاز الشمال، مساء اليوم الاثنين، أن انفجار أنبوب الغاز جنوبي محافظة كركوك، وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة له، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أنبوب نقل الغاز الممتد من حقول عجيل النفطية باتجاه شركة غاز الشمال في كركوك تعرض إلى انفجار مفاجئ بالقرب من قرية المرادية، بسبب تآكل في إحدى مقاطعه ناتج عن قدم الأنبوب في الخدمة".

وأوضح أن "الانفجار وقع خلال أعمال صيانة دورية للأنبوب، وقد تم تقليل كمية الضخ كإجراء احترازي قبل الحادث"، مبيناً أن "الانفجار تسبب في اندلاع حريق كبير، إلا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه بالكامل".

وأكد المصدر أنه "لم تُسجّل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية في الرقعة التي وقع فيها الانفجار"، مشيراً إلى أن "فرق الصيانة باشرت على الفور بفحص الخط المتضرر، تمهيداً لإعادة تأهيله وتشغيله مجدداً خلال الساعات المقبلة".

وكان مصدر أمني في شرطة نفط الشمال، أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بوقوع انفجار في أنبوب ناقل للغاز قرب قرية المرادية التابعة لقضاء الحويجة جنوبي محافظة كركوك، فجر اليوم، ما تسبب بتوقف الضخ واندلاع حريق محدود في الموقع.

وتُعد شبكة خطوط الغاز بين حقول عجيل وشركة غاز الشمال من البنى التحتية الحيوية التي تُغذي منظومة الطاقة والغاز الصناعي في مناطق شمال العراق.